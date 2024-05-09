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Симэн считает, что Сака часто преувеличивает боль: «Ему нужно перестать постоянно махать руками, потому что это сигнал для врачей. Потом они встают и даже не получают медпомощи»

«Ему нужно перестать постоянно махать руками, потому что это обычно служит сигналом для врачей, что у тебя проблемы.

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