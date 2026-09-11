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В МВД Татарстана состоялась лекция, посвященная вопросам применения искусственного интеллекта

Об истории его создания и алгоритме развития рассказал лектор Российского общества «Знание» специалист по работе с молодежью Управления по молодежной политике и воспитательной деятельности КГЭУ Даниил Ченцов.

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