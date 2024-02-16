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Появились кадры с макетом перспективного китайского палубного истребителя пятого поколения J-35

Появились кадры с макетом перспективного китайского палубного истребителя пятого поколения J-35

Китай много лет ведет работу над перспективным истребителем пятого поколения J-35. Появление этого самолета на вооружении военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая призвано значительно повысить боевые возможности морской авиации КНР.

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