Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Приехали — поработали — спасибо — до свидания»

«Приехали — поработали — спасибо — до свидания»

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым и член Государственного Совета Российской Федерации, указывает на пробелы в законодательстве и инициирует новые запреты для мигрантов:"Планирую выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о ряде запретов и ограничений, которые будут действовать в отношении трудовых мигрантов, прибывших в Россию.

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Комментарии
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d
demyr150648
Так кто у нас Верховный!
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4 час.
Михаил Молчев
Оно бы даже не хорошо, а просто отлично, но госдура будет брать дополнительные доходы, как не с черножопых? Сдается мне, госдура умную инициативу зарубит на корню. Не забывайте, что на народ, их якобы избравший, &quot;избранникам народа&quot; плевать с высокой березы!
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4 час.
АК
Александр Каплуненко
Ещё в Крыму не хватает этого чурочного говна!
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4 час.
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