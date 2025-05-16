«Приехали — поработали — спасибо — до свидания»

Михаил Молчев

Оно бы даже не хорошо, а просто отлично, но госдура будет брать дополнительные доходы, как не с черножопых? Сдается мне, госдура умную инициативу зарубит на корню. Не забывайте, что на народ, их якобы избравший, "избранникам народа" плевать с высокой березы!