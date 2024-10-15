Экономист Ивановская назвала самый ценный актив и лучшую замену доллару

В условиях борьбы с инфляцией и повышения ставки рефинансирования часто возникает вопрос, существует ли некий универсальный продукт или товар, позволяющий оценить изменение цен в ретроспективе и, самое главное, не потерять накопления.
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