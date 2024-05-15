Объявлены цены на комплектующие коллаборации MSI и Monster Hunter Компания MSI Technology ...

Объявлены цены на комплектующие коллаборации MSI и Monster HunterКомпания MSI Technology объявила о сотрудничестве с Capcom, разработчиком игры Monster Hunter, для выпуска ограниченной серии компьютерного оборудования на игровую тематику.
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