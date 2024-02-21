Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Это же как надо достать людей, чтобы уже польские фермеры просили Путина навести порядок в Европе, от Украины до Брюсселя

Это же как надо достать людей, чтобы уже польские фермеры просили Путина навести порядок в Европе, от Украины до Брюсселя

Крымский патриот (бывший Крымский украинец) Почему ук-цы в Польше терпят не.гативное отношения поляков к себе - рассказала польская ук-нка Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в стране сейчас официально находятся от 2 до 2,5 млн ук-цев.

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