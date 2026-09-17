11 способов быстро успокоиться, когда вы на пределе

Подходят и для матерей, и для отцов! «Смешанные»У всех родителей иногда сдают нервы. При этом далеко не всегда получается сразу же прекратить ссору, попытки убедить ребенка что-то сделать, выяснение отношений на громких тонах, чтобы пойти отдохнуть.