11 способов быстро успокоиться, когда вы на пределе

Подходят и для матерей, и для отцов! «Смешанные»У всех родителей иногда сдают нервы. При этом далеко не всегда получается сразу же прекратить ссору, попытки убедить ребенка что-то сделать, выяснение отношений на громких тонах, чтобы пойти отдохнуть.
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