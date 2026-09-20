Расчеты БПЛА "Лис" за 2 месяца сбили более 200 дронов ВСУ над Брянской областью

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие полка противодействия БПЛА объединения ПВО ВКС в составе группировки войск "Север" за два месяца дежурства уничтожили дронами-перехватчиками "Лис-2" свыше 200 вражеских беспилотников, пролетавших над Брянской областью, в том числе 17 дронов за один налет.
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