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ТАСС

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Расчеты БПЛА "Лис" за 2 месяца сбили более 200 дронов ВСУ над Брянской областью

Расчеты БПЛА "Лис" за 2 месяца сбили более 200 дронов ВСУ над Брянской областью

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие полка противодействия БПЛА объединения ПВО ВКС в составе группировки войск "Север" за два месяца дежурства уничтожили дронами-перехватчиками "Лис-2" свыше 200 вражеских беспилотников, пролетавших над Брянской областью, в том числе 17 дронов за один налет.

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