Расчеты БПЛА "Лис" за 2 месяца сбили более 200 дронов ВСУ над Брянской областью

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие полка противодействия БПЛА объединения ПВО ВКС в составе группировки войск "Север" за два месяца дежурства уничтожили дронами-перехватчиками "Лис-2" свыше 200 вражеских беспилотников, пролетавших над Брянской областью, в том числе 17 дронов за один налет.