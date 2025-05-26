Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Скоро ваша Москва наша будет — тогда мы начнем вас проверять»: приезжие вынашивают планы отомстить России за слежку

«Скоро ваша Москва наша будет — тогда мы начнем вас проверять»: приезжие вынашивают планы отомстить России за слежку

Интересная жизнь с Vera Star В Москве и Подмосковье внедряется новая цифровая система учёта трудовых мигрантов — теперь их регистрация будет происходить через специальное мобильное приложение.

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Комментарии
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Татьяна Бушмелева
Тому кто не понимает как они бармалеи будут порядки наводить можно посмотреть на Сирию. И к сожалению если что к ним присоединятся и уважаемые мною работяги разнообразного труда. Да - реки крови которые они мечтают устроить на территориях на которые своим &quot;летучим&quot; табором прилетают они не строят и не создают - они убивают и разбазаривают построенное другими. --------- Под видом &quot;правильного&quot;  Христианства тоже много по факту группировок организовывалось, мы ОПГ от лжерелигии не поощряли. Мусульманская религия древняя со своими ответвлениями гуманна, правила жизни которые она проповедует сохраняют мир и жизни. А эстремисские &quot;секты&quot; которые рядятся под мусульман - это реальные злобные ОПГ. Да ещё и под наркотой... Их искусственно расплодили как боевые безбашенные орды.
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21 час.
Виктор Рыбаков
Вымести весь этот сор вместе с теми,кто им способствует! От Кремля до самых до окраин.
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19 час.
Компанцев Сергей
«Скоро ваша Москва наша будет — тогда мы начнем вас проверять»: приезжие вынашивают планы отомстить России за слежку...  1 у меня вопрос, почему у всех так сказать странах код денег СССР 810??  и документы передачи территории покажите !! вы не покажите не кто это факт юридический и зайдите в он и там числится СССР 29 страной и ГДР и Югославия это факт а вот все 15 стран там почему то под звездочками написано .. вру с начало проверте свои счете  и загляните в ООН , удаление хоть одной страны нужно менять устав ООН это юридическая сторона .......
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18 час.
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