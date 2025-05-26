«Скоро ваша Москва наша будет — тогда мы начнем вас проверять»: приезжие вынашивают планы отомстить России за слежку

Татьяна Бушмелева Тому кто не понимает как они бармалеи будут порядки наводить можно посмотреть на Сирию. И к сожалению если что к ним присоединятся и уважаемые мною работяги разнообразного труда. Да - реки крови которые они мечтают устроить на территориях на которые своим "летучим" табором прилетают они не строят и не создают - они убивают и разбазаривают построенное другими. --------- Под видом "правильного" Христианства тоже много по факту группировок организовывалось, мы ОПГ от лжерелигии не поощряли. Мусульманская религия древняя со своими ответвлениями гуманна, правила жизни которые она проповедует сохраняют мир и жизни. А эстремисские "секты" которые рядятся под мусульман - это реальные злобные ОПГ. Да ещё и под наркотой... Их искусственно расплодили как боевые безбашенные орды.

Виктор Рыбаков Вымести весь этот сор вместе с теми,кто им способствует! От Кремля до самых до окраин.