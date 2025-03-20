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Финляндия вновь стала самой счастливой страной в мире, Россия на 66 месте

Финляндия вновь стала самой счастливой страной в мире, Россия на 66 месте

Финляндия в восьмой раз подряд признана самой счастливой страной по версии Всемирного доклада о счастье.

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