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Аргументы и Факты

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Reuters: на Кубе произошел третий блэкаут за девять дней

Reuters: на Кубе произошел третий блэкаут за девять дней

На Кубе произошло отключение национальной энергосистемы, пишет Reuters.По данным агентства, это третье масштабное отключение электричества за девять дней на острове с населением около 10 миллионов человек.

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