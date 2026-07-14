Reuters: на Кубе произошел третий блэкаут за девять дней

На Кубе произошло отключение национальной энергосистемы, пишет Reuters.По данным агентства, это третье масштабное отключение электричества за девять дней на острове с населением около 10 миллионов человек.
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