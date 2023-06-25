Британцы принуждают своё правительство отказаться от Украины. Осталось лишь собрать подписи.Жители Великобритании разместили петицию о проведении референдума о прекращении экономически затратной политики своего правительства в отношении Украины.
Британцы принуждают своё правительство отказаться от Украины. Осталось лишь собрать подписи.Жители Великобритании разместили петицию о проведении референдума о прекращении экономически затратной политики своего правительства в отношении Украины.
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