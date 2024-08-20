В Южно-Сахалинске завершено строительство центра водных видов спорта "Волна"

На территории Южно-Сахалинска открылся новый современный спортивный центр "Волна", предназначенный для тренировок, подготовки и проведения соревнований мирового уровня по различным видам спорта, включая плавание, водное поло, синхронное плавание, прыжки в воду и адаптивное плавание.