Звезды «Манюни», душевный Добронравов и зеленая дорожка: как открылся фестиваль «Медвежонок» в Перми

В Перми стартовал второй всероссийский фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок». В первый день в фестивальном городке прошли встречи с актрисами сериала «Манюня» и актером Иваном Добронравовым, обучающие мастер-классы для желающих попробовать свои силы в кино.
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