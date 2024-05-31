Звезды «Манюни», душевный Добронравов и зеленая дорожка: как открылся фестиваль «Медвежонок» в Перми

В Перми стартовал второй всероссийский фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок». В первый день в фестивальном городке прошли встречи с актрисами сериала «Манюня» и актером Иваном Добронравовым, обучающие мастер-классы для желающих попробовать свои силы в кино.