Европе не следует направлять деньги Украине на продолжение войны, — премьер Чехии

Европе не следует направлять деньги Украине на продолжение войны, заявил премьер Чехии. Вместо этого ЕС стоит направлять средства на восстановление Украины, неожиданно заявил Бабиш.
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