⚡️Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Новоаннинском.
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⚡️Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Новоаннинском.
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