В ЦРУ сообщили о контактах с Украиной по операции в Курской области

По словам директора Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирала Фрэнка Уитворта, США еще 5 лет назад предоставили Киеву доступ к государственному хранилищу спутниковых снимков, они могут пользоваться им до сих пор.
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