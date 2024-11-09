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Рыбаки из Новосибирска второй раз за год выловили гигантскую щуку

Рыбаки из Новосибирска второй раз за год выловили гигантскую щуку

Осенний улов оказался не менее удачным для новосибирских рыбаков, чем летний. Им удалось поймать десятикилограммовую рыбу.

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