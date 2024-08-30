Крымчанам рекомендовали не кататься на аттракционах при сильном ветре

Во избежание трагических ситуаций на период действия штормового предупреждения кататься на аттракционах, особенно на прибрежный территориях, не рекомендуется, сообщил начальник инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым — главного государственного инженера-инспектора Республики Крым Алексей Игнатенко.