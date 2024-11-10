Собаки съели третью женщину за два месяца. Пора признать: собаки едят людей массово, чиновники на местах ничего не могут сделать.
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Собаки съели третью женщину за два месяца. Пора признать: собаки едят людей массово, чиновники на местах ничего не могут сделать.
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