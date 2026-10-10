Академик Лукьянов: выключение определенных генов удлиняет жизнь животных

«В разы» увеличить продолжительность жизни животных можно за счет выключения работы определенных генов, рассказал академик РАН (Российской академии наук) Сергей Лукьянов, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Потребление алког...
- M Делегация РФ прил...
- АА Защитник "Локомот...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым