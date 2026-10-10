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Газета.ру

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Академик Лукьянов: выключение определенных генов удлиняет жизнь животных

Академик Лукьянов: выключение определенных генов удлиняет жизнь животных

«В разы» увеличить продолжительность жизни животных можно за счет выключения работы определенных генов, рассказал академик РАН (Российской академии наук) Сергей Лукьянов, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им.

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