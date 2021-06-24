Чтобы победить вирус, переходили на военное положение. Поколение Z и жан-жак этого не поймут и не примут

Любопытно, однакоПолитикаЧтобы победить вирус, переходили на военное положение. Поколение Z и жан-жак этого не поймут и не примут Наталия Ефимова Я написала эту статью 27 марта 2020 года, когда мы толком еще не понимали, с чем столкнулся мир.Вернуться к статье93НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVGVasily GolovОправдалась требовательность посещения какого-то ВНИИЗЖ.?Ночной кошмарИ это всё, что ты понял из этой статьи?VGVasily Golov90-е.Оборонное предприятие посещает американская делегация.Она удивлена увиденной продукцией.ЦРУ не могло найти создателя и изготовителя.Это для сравнения строгости.Ночной кошмарЭто была политика Ельцина и его подельников. Сейчас пиндосам никуда ходу нет.Руслан гогорянПод какими только "соусами" не пытается оправдать и принудить к "добровольному" лишению (вакцинации) жизни их "чудодейственным" препаратом эта мракобесное стадное обществоРуслан гогорянКолитесь сколько вам мразям хочется, так нет же лезете со своей пропагандой, ВИБРАЦИИ ЛЖИ и СМЕРТИ, в каждое ухо, сознание. Как хорошо ВИДНО при вашей агитации кто, агитируя, входит в вашей субстанциональное сообщество, стадо лорда лжи и смерти и как вы прогнили и ваша сущность стала гнилой на всех планах вашего сознания, на что вы готовы (анализируя ваши действия и мероприятия) ради получение за свою сердобольность лакомого кусочка "сока" Его гнилой тленной и преходящей энергии?!VGVasily GolovПросто прививку надо внести в Федеральный закон №157 от 17.09.1998г. Без прививки нет входа в школу,на работу.Там есть список прививок для детей,идущих в детский сад или 1-ый класс.Есть добровольный письменный отказ от прививок и там указана ст5 закона об ограничениях.Поставил подпись- никогда не заболеешь.Заболел,то это простой грипп.Антигриппин и лечитесь дома и больничный на 3-4 дня.Вам Руслан надо устроить экскурсию в Красную зону и реанимацию.Поговорить с контингентом о прививке и болезни.Сестры расскажут от смертях молодых отказников.VBvladimir bedarevВозьму на вооружение.Юлия МасловаВсе это было в СССР! Там,где народ ДОВЕРЯЛ государству! Не надо сравнивать нынешнюю власть,постоянно лгущую и обманывающую граждан.Комментировать
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