Любопытно, однако

72 399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Гомик вова, че тебе так правда-то не нравиться? ты же баба болтливая, а не мужик, вся твоя совесть в твоем очке, пш. ...Все величие СССР ...
  • Александр
    Я слышал,что сказал Путин.В отличие от вас. Ни слова о 17 тыс.рублей.Они такого не гов...
  • Алексей Плескач
    Спасибо про напоминание - что именно в Бельгии - только в 1958-м (!!!) году - закрыли последний "человеческий зоопарк...Сталин – диктатор...

Чтобы победить вирус, переходили на военное положение. Поколение Z и жан-жак этого не поймут и не примут

Чтобы победить вирус, переходили на военное положение. Поколение Z и жан-жак этого не поймут и не примут

Наталия Ефимова Я написала эту статью 27 марта 2020 года, когда мы толком еще не понимали, с чем столкнулся мир.

Вернуться к статье
93
Обсудить
Vasily Golov
Оправдалась требовательность посещения какого-то ВНИИЗЖ.?
Ночной кошмар
И это всё, что ты понял из этой статьи?
Vasily Golov
90-е.Оборонное предприятие посещает американская делегация.Она удивлена увиденной продукцией.ЦРУ не могло найти создателя и изготовителя.Это для сравнения строгости.
Ночной кошмар
Это была политика Ельцина и его подельников. Сейчас пиндосам никуда ходу нет.
Руслан гогорян
Под какими только "соусами" не пытается оправдать и принудить к "добровольному" лишению (вакцинации) жизни их "чудодейственным" препаратом эта мракобесное стадное общество
Руслан гогорян
Колитесь сколько вам мразям хочется, так нет же лезете со своей пропагандой, ВИБРАЦИИ ЛЖИ и СМЕРТИ, в каждое ухо, сознание. Как хорошо ВИДНО при вашей агитации кто, агитируя, входит в вашей субстанциональное сообщество, стадо лорда лжи и смерти и как вы прогнили и ваша сущность стала гнилой на всех планах вашего сознания, на что вы готовы (анализируя ваши действия и мероприятия) ради получение за свою сердобольность лакомого кусочка "сока" Его гнилой тленной и преходящей энергии?!
Vasily Golov
Просто прививку надо внести в Федеральный закон №157 от 17.09.1998г. Без прививки нет входа в школу,на работу.Там есть список прививок для детей,идущих в детский сад или 1-ый класс.Есть добровольный письменный отказ от прививок и там указана ст5 закона об ограничениях.Поставил подпись- никогда не заболеешь.Заболел,то это простой грипп.Антигриппин и лечитесь дома и больничный на 3-4 дня.Вам Руслан надо устроить экскурсию в Красную зону и реанимацию.Поговорить с контингентом о прививке и болезни.Сестры расскажут от смертях молодых отказников.
vladimir bedarev
Возьму на вооружение.
Юлия Маслова
Все это было в СССР! Там,где народ ДОВЕРЯЛ государству! Не надо сравнивать нынешнюю власть,постоянно лгущую и обманывающую граждан.

Картина дня

наверх