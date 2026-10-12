Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Riyadh Airport Closure Extended As Saudi Arabia Projects 'Normalcy', Hosting World Petroleum Congress

Riyadh Airport Closure Extended As Saudi Arabia Projects 'Normalcy', Hosting World Petroleum Congress

Riyadh Airport Closure Extended As Saudi Arabia Projects 'Normalcy', Hosting World Petroleum Congress Saudi Arabia’s King Khalid International Airport's closure has been significantly extended in an unprecedented move by aviation authorities following the two weekend ballistic missile attacks by Yemen's Houthis which left at least 13 people killed and over 300 injured.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым