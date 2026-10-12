Riyadh Airport Closure Extended As Saudi Arabia Projects 'Normalcy', Hosting World Petroleum Congress Saudi Arabia’s King Khalid International Airport's closure has been significantly extended in an unprecedented move by aviation authorities following the two weekend ballistic missile attacks by Yemen's Houthis which left at least 13 people killed and over 300 injured.
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