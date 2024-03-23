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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Расселл Уэстбрук должен вернуться после травмы на следующей неделе

Разыгрывающий «Клипперс» должен вернуться после травмы руки на следующей неделе. Ожидается, что Уэстбрук сыграет уже в понедельник против «Индианы».

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