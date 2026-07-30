⚡️Российские военнослужащие поразили суда с военными грузами для ВСУ и топливный резервуар в Одессе Два сухогруза поражены в порту «Южный».
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⚡️Российские военнослужащие поразили суда с военными грузами для ВСУ и топливный резервуар в Одессе Два сухогруза поражены в порту «Южный».