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«Поверьте в себя»: астролог назвала дату, которая изменит жизнь на десятилетия

«Поверьте в себя»: астролог назвала дату, которая изменит жизнь на десятилетия

Август 2026 года войдет в историю астрологии как время мощных трансформаций. 123RF/legion-media.ruКоридор затмений и смена знаков сразу у нескольких планет создают уникальный эффект «перекрестка», когда прошлое окончательно уходит, а будущее только начинает открываться.

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