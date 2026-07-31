«Поверьте в себя»: астролог назвала дату, которая изменит жизнь на десятилетия

Август 2026 года войдет в историю астрологии как время мощных трансформаций. 123RF/legion-media.ruКоридор затмений и смена знаков сразу у нескольких планет создают уникальный эффект «перекрестка», когда прошлое окончательно уходит, а будущее только начинает открываться.