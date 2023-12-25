Соседов нашел ответ для оскорбившей его Гузеевой

Популярный музыкальный критик Сергей Соседов недавно оказался в центре крупного скандала. Он на протяжении длительного времени занимает место члена жюри в программе «Суперстар» на телеканале НТВ, но пару недель назад он и сам вышел на сцену и попробовал себя в роли исполнителя.
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