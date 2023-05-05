Дэмиану Лилларду не понравилось увольнение Майка Буденхольцера из «Милуоки»

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«Милуоки» отправил в отставку главного тренера Майка Буденхольцера. Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард дал понять, что не впечатлен решением «Бакс» расстаться со специалистом, который привел команду к чемпионству.