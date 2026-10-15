Солнце активизировалось, а радиация у Марса пошла на спад Средний уровень космической радиации в околомарсианском пространстве за время текущего цикла солнечной активности снизился в 1,5–2 раза по сравнению с концом предыдущего цикла.
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