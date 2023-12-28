Британия ответит за повреждение БДК "Новочеркасск" своим миноносцем Diamond, считает военные аналитики.
Россия уже выдала предупреждение. Британцы прочувствуют на себе месть за "Новочеркасск"
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Когда это бла-бла-бла уже закончится, когда мы в новостях услышим как разлетелись в щепки 5 (пять) штук, крупных военных корабля Британии, где это и где произойдёт уже вопрос № 78, хоть на рейде у берегов Англии, хоть в Красном море. А тот вой, что потом поднимется в мировых СМИ уже ни кого не будет волновать! "Собака лает, караван идёт!" Идёт реальная война всего НАТО и США с Россией, а на войне все средства хороши, что бы нанести непоправимый ущерб противнику. В Генштабе РФ делайте выводы, мы ждём результатов.
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4 час.
Алексей Пассар
Давно пора действовать адекватно...эти бриты охамели.
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3 час.
СБ
Сергей Бунцов
Надо реально потопить английский корабль
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3 час.
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