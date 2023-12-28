Россия уже выдала предупреждение. Британцы прочувствуют на себе месть за "Новочеркасск"

ИМ

Ильдус Мамлеев

Когда это бла-бла-бла уже закончится, когда мы в новостях услышим как разлетелись в щепки 5 (пять) штук, крупных военных корабля Британии, где это и где произойдёт уже вопрос № 78, хоть на рейде у берегов Англии, хоть в Красном море. А тот вой, что потом поднимется в мировых СМИ уже ни кого не будет волновать! "Собака лает, караван идёт!" Идёт реальная война всего НАТО и США с Россией, а на войне все средства хороши, что бы нанести непоправимый ущерб противнику. В Генштабе РФ делайте выводы, мы ждём результатов.