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Царьград

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Россия уже выдала предупреждение. Британцы прочувствуют на себе месть за "Новочеркасск"

Россия уже выдала предупреждение. Британцы прочувствуют на себе месть за "Новочеркасск"

Британия ответит за повреждение БДК "Новочеркасск" своим миноносцем Diamond, считает военные аналитики.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Когда это бла-бла-бла уже закончится, когда мы в новостях услышим как разлетелись в щепки 5 (пять) штук, крупных военных корабля Британии, где это и где произойдёт уже вопрос № 78, хоть на рейде у берегов Англии, хоть в Красном море. А тот вой, что потом поднимется в мировых СМИ уже ни кого не будет волновать! &quot;Собака лает, караван идёт!&quot; Идёт реальная война всего НАТО и США с Россией, а на войне все средства хороши, что бы нанести непоправимый ущерб противнику. В Генштабе РФ делайте выводы, мы ждём результатов.
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4 час.
Алексей Пассар
Давно пора действовать адекватно...эти бриты охамели.
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3 час.
СБ
Сергей Бунцов
Надо реально потопить английский корабль
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3 час.

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