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Лучшие анекдоты про биржу, акции и криптовалюту

Лучшие анекдоты про биржу, акции и криптовалюту

Пускай веселый смех скрашивает наблюдение за падающими графиками. Чем отличается инвестор от спекулянта? Спекулянт покупает дешево, а продает дорого, а инвестор покупает дорого, а продать не может вообще.

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