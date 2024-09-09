Лучшие анекдоты про биржу, акции и криптовалюту

Пускай веселый смех скрашивает наблюдение за падающими графиками. Чем отличается инвестор от спекулянта? Спекулянт покупает дешево, а продает дорого, а инвестор покупает дорого, а продать не может вообще.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии