Экипажи «Солнцепеков» уничтожили пункты дислокации ВСУ в Херсонской области

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС РФ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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