В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея назвали элементом психологической войны заявление сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон о том, что 6 января военные Южной Кореи были введены в заблуждение, приняв подрыв взрывчатки за выстрелы северокорейской береговой артиллерии.