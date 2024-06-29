В Санкт-Петербурге начинается главный праздник выпускников "Алые паруса"

В Санкт-Петербурге начинается главный праздник всех выпускников - "Алые паруса". Уже в 20-й раз на Дворцовой площади проходит фестиваль, который открывается приветственным словом и открытием рынка губернатора города Александра Беглова.
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