"Мужики с палками?" Белгородский губернатор отчитал журналиста и кое-что намекнул про Курск

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не смог скрыть обиды на журналиста, который, задавая вопрос чиновнику, назвал местную самооборону «мужиками с палками»: Гладков: «Как вы назвали, «мужики с палками»? Вы у нас первый раз? Тогда не буду воспринимать как отрицательную оценку, потому что очень близко это воспринимаю.