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Что случилось в мире за ночь, 16 июля: главные новости «Известий»

Что случилось в мире за ночь, 16 июля: главные новости «Известий»

В ночь на 16 июля, в России и мире произошли следующие важные события: союзные силы РФ и республик Донбасса нанесли удары по нацбатальону «Правый сектор», в Новокубанском районе Краснодарского края два человека погибли при падении самолета Ан-2, в России начал действовать новый штраф для автомобилистов, США и Саудовская Аравия обсудили объем нефти на рынке, Всемирный банк рекомендовал ослабить санкции против РФ, в Мексике задержали основателя преступного сообщества «Картель Гвадалахары».

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