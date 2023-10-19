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Сотовые сети вдоль дорог разрешат запитывать электричеством через посредников

Сотовые сети вдоль дорог разрешат запитывать электричеством через посредников

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации (СФ) под руководством первого вице-спикера Андрея Турчака намерен поручить Минэнерго разработку нормативно-правовых актов, необходимых для «опосредованного присоединения объектов связи к электросетям вдоль существующих автомобильных дорог».

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