Военнопленный ВСУ рассказал о бегстве наемников из ФРГ и Новой Зеландии с передовой

Наемники из ФРГ и Новой Зеландии сбежали с передовой после обстрела. Об этом 20 сентября сообщил пленный украинский боевик Артем Казарченков, позиция которого была на угледарском направлении между Владимировкой и Никольским в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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