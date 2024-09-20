Военнопленный ВСУ рассказал о бегстве наемников из ФРГ и Новой Зеландии с передовой

Наемники из ФРГ и Новой Зеландии сбежали с передовой после обстрела. Об этом 20 сентября сообщил пленный украинский боевик Артем Казарченков, позиция которого была на угледарском направлении между Владимировкой и Никольским в Донецкой Народной Республике (ДНР).