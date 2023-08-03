Александр Роджерс Якеменко:Основной приём художественного ваяния луноликого мастера слова.Итак, «Обитель».
Женечка "Лучшепушкина" Прилепина - плагиаторша
Комментарии
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Villi sherbak
Роджерс В последнее время ты стал совсем не интересен. тошел от анализа экономических процессов ( тут ты действительно хорош) но стал обсуждать темы в которых ты просто профан. А как гласит пословица то богу богово а кесарю кесарево. А ты эту заповедь нарушил и начал копаться в обычных помоях.
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