Снова в СССР. На "Бирюзовой Катуни" 13 июля пройдет музыкальный фестиваль

Проект с ностальгическим названием состоится в рамках ежегодного фестиваля Because of The Beatles 13 июля 2024 года на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" пройдет музыкальный проект "Снова в СССР".
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