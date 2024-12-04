В Госдуме предложили ввести новогоднюю выплату для семей с низким доходом

Вице-спикер Государственной Думы (ГД) Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором предложил ввести «Новогодний семейный бюджет» для семей с доходами ниже прожиточного минимума, а также одиноких родителей и пенсионеров.