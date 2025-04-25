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Киркоров едва не сгорел на сцене: на концерте произошел инцидент с пиротехникой

Киркоров едва не сгорел на сцене: на концерте произошел инцидент с пиротехникой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля, ФедералПресс. Инцидент с пиротехникой произошел во время выступления певца Филиппа Киркорова в большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский» в пятницу, рассказала «РИА Новости» одна из посетительниц.

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