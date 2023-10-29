И сколько же нас таких, которые сначала пытаются развязать пакет, а потом психуют и просто разрывают его?

Не знаю, у кого и спросить, но почему лица, которые всегда были обслугой светского общества (актеры, певцы, парикмахеры, портные, газетчики и прочие), вдруг стали светским обществом? Штаб Ку Клукс Клана:- Скажите, как вступить в вашу организацию?- Это просто.