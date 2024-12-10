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SHOT: ВСУ пытались пятый раз атаковать полигон Капустин Яр под Астраханью

SHOT: ВСУ пытались пятый раз атаковать полигон Капустин Яр под Астраханью

Очередной беспилотный летательный аппарат ВСУ был сбит над полигоном Капустин Яр в Астраханской области, с которого запустили новейшую баллистическую ракету «Орешник», накануне в 5 утра мск, пишет Telegram-канал Shot.

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