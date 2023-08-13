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Дизайн маникюра осени 2023: модные идеи, которые стоит добавить в копилку

Дизайн маникюра осени 2023: модные идеи, которые стоит добавить в копилку

С приближением осени изменятся не только наряды женщин, но и их косметика, маникюр. Если лето – это буйство красок и летние рисунки, отвечающие отпускной теме и морскому отдыху, то осенний маникюр отличается более сдержанной цветовой палитрой.

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