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Царьград

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Главное за ночь 31 августа: атака дронов на Ozon в Белгороде, погибли люди

Главное за ночь 31 августа: атака дронов на Ozon в Белгороде, погибли люди

Силам ПВО пришлось вести непрерывный бой как на границе, так и на дальних подступах к Москве. В ночь на 31 августа 2026 года регионы России столкнулись с масштабным воздушным нападением.

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