Женщин зовут в ФСБ: Путин поручил расширить список профессий для обучения слушательниц в Академии службы

Женщин зовут в ФСБ: Путин поручил расширить список профессий для обучения слушательниц в Академии службыВладимир Путин поручил ФСБ рассмотреть вопрос о расширении списка специальностей и направлений подготовки женщин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии