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Происшествия

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В Москве Лидии Мониаве предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ

В Москве Лидии Мониаве предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Лидии Мониавы.

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