Русская весна
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Русская весна

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  • Tatiana Tykhonova
    Не русским, а РОССИЯНАМ! Которые родились и живут в РоссииЖильё за третьего...
  • cto talykova
    Так это уже было. Не менее 10 лет нужно было прожить в Москве, чтобы получить квартиру . Хоть у тебя 10 детей было. А...Жильё за третьего...
  • людмила пригарина
    Согласна на все сто.Жильё за третьего...

Жуткая смерть под бандеровским флагом (ВИДЕО)

Жуткая смерть под бандеровским флагом (ВИДЕО)

9 ноября полуторагодовалая девочка погибла страшной смертью под колёсами грузовика в Раховском районе Закарпатской области.

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