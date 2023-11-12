Жуткая смерть под бандеровским флагом (ВИДЕО)

9 ноября полуторагодовалая девочка погибла страшной смертью под колёсами грузовика в Раховском районе Закарпатской области.
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